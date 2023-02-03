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В Сочи проезд в пригородных электричках станет дешевле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proezd-v-prigorodnyh-elektrichkah-stanet-deshevle
В Сочи проезд в пригородных электричках станет дешевле
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Стоимость билета на пригородные поезда снизится с 15 февраля на некоторых популярных маршрутах курорта.

Такое решение приняли на заседании комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Снижение цен коснется электричек Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Роза Хутор и Имеретинский курорт — Роза Хутор. Тариф снизится с 58 до 52 рублей за одну зону — 10 км.

К примеру, проезд из Сочи в Розу Хутор будет стоить 395 рублей вместо 425, из Сочи в Имеретинский курорт — 187 рублей вместо 193.

Подробную информацию и расписание электричек можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Читайте также: в Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне.

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