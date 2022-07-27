В Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды

Видео канала «Кубань 24»

Залповый ливень обрушился на город утром 27 июля. Из-за обильных осадков в Дагомысе разлилась река. Она подтопила 11 дворов и 7 подвалов частных домов.

Сейчас сочинские спасатели откачали всю воду на подтопленных участках. На месте продолжает работать оперативный штаб.

«Сейчас вода в русле, вода с придомовых территорий сошла. Сил и средств достаточно. Готовы к реагированию по предназначению», — отметил замначальника управления по Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Вячеслав Лоцман.

Из-за сильного дождя на одной из улиц города-курорта сошел грунт. Сейчас там временно ввели реверсивное движение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи жители 6 улиц в Лазаревском районе остались без воды из-за аварии.