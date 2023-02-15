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В Сочи продолжается сильный снегопад, на дорогах работают более 70 снегоуборочных машин 

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-prodolzhaetsya-silnyj-snegopad-na-dorogah-rabotayut-bolee-70-snegouborochnyh-mashin
В Сочи продолжается сильный снегопад, на дорогах работают более 70 снегоуборочных машин 
Фото пресс-службы администрации Сочи

Днем 15 февраля сильный снег пошел в Адлерском районе. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

В Адлерском районе для расчистки дорог от снега задействовано более 70 единиц спецтехники и около 170 человек. Для обработки трасс подготовили более 1 тыс. т противогололедных материалов. Маршрутные автобусы ходят по расписанию. Восстановили подачу электроэнергии в село Воронцовка.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского до конца дня 15 декабря под особым контролем всех служб находится Красная Поляна и близлежащие поселки. Там на дорогах дополнительно дежурит 40 человек и 15 снегоуборочных машин.

Дорожные службы и коммунальщики в случае необходимости готовы перебросить в горные районы дополнительные силы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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