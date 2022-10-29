В Сочи продолжается расчистка русла реки Мзымта

Фото пресс-службы администрации Сочи.

Подрядчики ведут работу на трех проблемных участках реки протяженностью 6 км.

Благодаря проводимой работе, от подтоплений обезопасят жителей улиц Авиационной, Старонасыпной, Кропоткинской, Ивановской, Костромской, Форелевого переулка, а также прилегающую к аэропорту территорию в Адлерском районе.

По словам специалистов, один из самых сложных участков находится между морем и улицей Старонасыпной. Здесь планируют изъять из русла 383 тыс. куб. м донного грунта. На данный момент изъято около 20 тыс. куб. м грунта.

Завершается разработка проектов для проведения работ еще на 4 проблемных участках Мзымты общей протяженностью 11,7 км. К ним подрядчики приступят до конца года.

Всего в Сочи проходит расчистка 7 рек, в планах еще 9. В ближайшие три года на курорте планируют расчистить около 80 км рек, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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