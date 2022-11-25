Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи продают 33-метровую итальянскую яхту за полмиллиарда рублей

Общество
25.11.2022 12:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-prodayut-33-metrovuyu-italyanskuyu-yahtu-za-polmilliarda-rublej
В Сочи продают 33-метровую итальянскую яхту за полмиллиарда рублей
Фото avito.ru

Судно Benetti 108 Tradition Supreme под именем Varvara выставили на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений.

По информации в объявлении, у яхты был только один владелец. Судно построено в 2017 году. За него уже выплатили НДС.

«Яхта обладает внушительным запасом хода в 2 тыс. 300 морских миль, максимальная скорость достигает 13,5 узла», — говорится в объявлении.

Дизайн судна выполнен в неоклассическом стиле, установлены панорамные окна на главной палубе, поверхности декорированы деревом и ониксом. В носовой части размещены спальня, ванная, офис, гардеробная и прачечная.

Новый владелец также получит содержимое гаража яхты — тендер Williams 445DJ, гидроциклы Kawasaki и Yamaha, а также два подводных буксировщика для ныряльщиков — сибобы.

«На яхте установлена улучшенная навигационная система, интегрированная система управления аудио-видео оборудованием, светом и климатом», — сообщает продавец.

Всего судно вмещает 10 пассажиров. Для них есть 10 спальных мест и 5 санузлов. Стоимость яхты — 9 млн евро, что на момент публикации объявления было 504 млн рублей, а сейчас — более 571 млн рублей.

Читайте также: у жителя Краснодарского края изъяли круизную яхту за 2,5 млн евро.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодарском крае задержали хулигана, который бил стекла в машинах с буквой Z
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. Мэр Краснодара раскритиковал темпы строительства проблемного ЖК «Усадьба»
  6. В Краснодаре загорелась крыша здания с типографией на площади 120 кв. метров
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях