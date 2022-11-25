В Сочи продают 33-метровую итальянскую яхту за полмиллиарда рублей

Фото avito.ru

Судно Benetti 108 Tradition Supreme под именем Varvara выставили на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений.

По информации в объявлении, у яхты был только один владелец. Судно построено в 2017 году. За него уже выплатили НДС.

«Яхта обладает внушительным запасом хода в 2 тыс. 300 морских миль, максимальная скорость достигает 13,5 узла», — говорится в объявлении.

Дизайн судна выполнен в неоклассическом стиле, установлены панорамные окна на главной палубе, поверхности декорированы деревом и ониксом. В носовой части размещены спальня, ванная, офис, гардеробная и прачечная.

Новый владелец также получит содержимое гаража яхты — тендер Williams 445DJ, гидроциклы Kawasaki и Yamaha, а также два подводных буксировщика для ныряльщиков — сибобы.

«На яхте установлена улучшенная навигационная система, интегрированная система управления аудио-видео оборудованием, светом и климатом», — сообщает продавец.

Всего судно вмещает 10 пассажиров. Для них есть 10 спальных мест и 5 санузлов. Стоимость яхты — 9 млн евро, что на момент публикации объявления было 504 млн рублей, а сейчас — более 571 млн рублей.

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