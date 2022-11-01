В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
Общество
01.11.2022 17:03
Видео с подтоплением дороги и мощными фонтанами воды, бьющими на обочине на улице Тимирязева, опубликовали в соцсетях 31 октября после залпового дождя.
По данным МЦУ, специалисты МУП Сочи «Водосток» начали расчистку приемных оголовков коллектора ручья Хлудовский. Именно он регулярно становится причиной подтоплений переулка Виноградного и улицы Тимирязева во время ливней.
В работах принимают участие две единицы спецтехники и две мобильные бригады предприятия. Завершить расчистку планируют до конца недели, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате залпового ливня вечером 31 октября в Сочи подтопило несколько улиц, в том числе улицу Тимирязева. Вода ушла естественным путем.
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