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Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя

Происшествия
31.10.2022 20:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/reki-i-fontany-na-ulitsah-sochi-poplyl-posle-vechernego-dozhdya
Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Фото t.me/chp_sochi

Дождь вечером 31 октября превратил улицы Сочи в реки, которые с трудом преодолевают автомобили. Пользователи соцсетей выкладывают видео подтопленных дорог и жалуются на затрудненное движение.

В настоящее время, по сообщениям очевидцев, крайне сложно спуститься на объездную с Мамайки на Теневую, так как дорога затоплена до тоннеля.

Частично затопило и улицу Тимирязева. На кадрах, снятых из проезжающих автомобилей, видны мутные потоки воды на проезжей части и мощные фонтаны, бьющие из-под земли на обочинах.

«Не успели отремонтировать дорогу после того страшного ливня и вот опять. Город теперь топит при каждом дожде!» — сообщают авторы видео в соцсетях.

Также они отметили, что движение автомобилей сильно затруднено.

Аналогичная картина на улицах Виноградной и Пластунской. Сообщают, что Пластунской хватило пары минут, чтобы уйти под воду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.

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