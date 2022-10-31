Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Дождь вечером 31 октября превратил улицы Сочи в реки, которые с трудом преодолевают автомобили. Пользователи соцсетей выкладывают видео подтопленных дорог и жалуются на затрудненное движение.
В настоящее время, по сообщениям очевидцев, крайне сложно спуститься на объездную с Мамайки на Теневую, так как дорога затоплена до тоннеля.
Частично затопило и улицу Тимирязева. На кадрах, снятых из проезжающих автомобилей, видны мутные потоки воды на проезжей части и мощные фонтаны, бьющие из-под земли на обочинах.
«Не успели отремонтировать дорогу после того страшного ливня и вот опять. Город теперь топит при каждом дожде!» — сообщают авторы видео в соцсетях.
Также они отметили, что движение автомобилей сильно затруднено.
Аналогичная картина на улицах Виноградной и Пластунской. Сообщают, что Пластунской хватило пары минут, чтобы уйти под воду.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.
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