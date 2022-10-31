В Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Происшествия
31.10.2022 14:42
По прогнозу синоптиков, до конца суток 31 октября на участке Веселое-Магри будет опасность формирования смерчей над Черным морем.
В связи с этим в Сочи объявили штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать все необходимые меры безопасности при отдыхе у воды. При выходе смерча на берег нужно укрыться в яме, впадине или любой выемке, плотно прижавшись к земле.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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