У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи

Фото t.me/labinsk_online

На курорте утром увидели два смерча — один в районе Тонкого мыса, другой у входа в бухту. В небе на Геленджиком сгустились тучи.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры осторожности находясь у воды при формировании смерчей в море. При выходе смерча на берег необходимо сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.

По прогнозу синоптиков, 31 октября на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 13…18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Краснодарском крае на этой неделе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.