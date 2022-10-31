У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи
Происшествия
31.10.2022 11:24
На курорте утром увидели два смерча — один в районе Тонкого мыса, другой у входа в бухту. В небе на Геленджиком сгустились тучи.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры осторожности находясь у воды при формировании смерчей в море. При выходе смерча на берег необходимо сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.
По прогнозу синоптиков, 31 октября на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 13…18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: в Краснодарском крае на этой неделе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России