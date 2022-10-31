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У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи

Происшествия
31.10.2022 11:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-beregov-gelendzhika-31-oktyabrya-zametili-smerchi
У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи
Фото t.me/labinsk_online

На курорте утром увидели два смерча — один в районе Тонкого мыса, другой у входа в бухту. В небе на Геленджиком сгустились тучи.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры осторожности находясь у воды при формировании смерчей в море. При выходе смерча на берег необходимо сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.

По прогнозу синоптиков, 31 октября на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 13…18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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