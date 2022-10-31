В Краснодарском крае на этой неделе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

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Прогноз погоды в ЮФО на ближайшую неделю озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России хоть и не так холодно, как в центре, но там ожидается непогода с сильными осадками, на севере и в горных районах Краснодарского края — даже в виде мокрого снега», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что на юге России также ожидается усиление ветра до 20 м/с. Синоптик напомнил, что это уже не первые зимние осадки в ЮФО этой осенью. В начале прошлой недели снег выпал в горах Сочи, сообщает ТАСС.

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