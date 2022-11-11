В Сочи приступили к восстановлению оползневых участков дороги на улице Джапаридзе
Оползневые процессы активизировались на трех участках дороги на улице Джапаридзе, ведущей на Ореховские водопады. В настоящее время там действует режим ЧС.
О том, что подрядчик приступил к выполнению противооползневых мероприятий, сообщили 11 ноября.
Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр рассказал, что сейчас аварийно-восстановительные работы на курорте ведутся на нескольких улицах курорта.
«Подрядчики ведут работы на трех участках автомобильной дороги по улице Джапаридзе, на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа» и пяти участках в районе села Нижняя Шиловка», — сказал Бауэр.
По поручению мэра Алексея Копайгородского диагностику оползневых участков на дорогах Сочи выполнят до конца года. По результатам диагностики определят необходимость строительства новых и очередности ремонта существующих защитных сооружений, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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