В Сочи приступили к восстановлению оползневых участков дороги на улице Джапаридзе

Фото пресс-службы администрации Сочи

Оползневые процессы активизировались на трех участках дороги на улице Джапаридзе, ведущей на Ореховские водопады. В настоящее время там действует режим ЧС.

О том, что подрядчик приступил к выполнению противооползневых мероприятий, сообщили 11 ноября.

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр рассказал, что сейчас аварийно-восстановительные работы на курорте ведутся на нескольких улицах курорта.

«Подрядчики ведут работы на трех участках автомобильной дороги по улице Джапаридзе, на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа» и пяти участках в районе села Нижняя Шиловка», — сказал Бауэр.

По поручению мэра Алексея Копайгородского диагностику оползневых участков на дорогах Сочи выполнят до конца года. По результатам диагностики определят необходимость строительства новых и очередности ремонта существующих защитных сооружений, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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