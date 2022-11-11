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В Сочи приступили к восстановлению оползневых участков дороги на улице Джапаридзе

Общество
11.11.2022 17:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pristupili-k-vosstanovleniyu-opolznevyh-uchastkov-dorogi-na-ulitse-dzhaparidze
В Сочи приступили к восстановлению оползневых участков дороги на улице Джапаридзе
Фото пресс-службы администрации Сочи

Оползневые процессы активизировались на трех участках дороги на улице Джапаридзе, ведущей на Ореховские водопады. В настоящее время там действует режим ЧС.

О том, что подрядчик приступил к выполнению противооползневых мероприятий, сообщили 11 ноября.

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр рассказал, что сейчас аварийно-восстановительные работы на курорте ведутся на нескольких улицах курорта.

«Подрядчики ведут работы на трех участках автомобильной дороги по улице Джапаридзе, на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа» и пяти участках в районе села Нижняя Шиловка», — сказал Бауэр.

По поручению мэра Алексея Копайгородского диагностику оползневых участков на дорогах Сочи выполнят до конца года. По результатам диагностики определят необходимость строительства новых и очередности ремонта существующих защитных сооружений, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Читайте также: в Сочи основные работы на оползневых участках планируют закончить до конца года.

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