В Сочи основные работы на оползневых участках планируют закончить до конца года

Видео канала «Кубань 24»

На трех участках Сухумского шоссе рабочие возводят подпорные стены и водоотводящие лотки.

В Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы на оползневых участках Хостинского района. Кроме того, придется перенести сети газо- и водоснабжения. Только после этого дорожники приступят к укладке асфальта и установят ограждения. Основные работы планируется завершить до конца года.

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