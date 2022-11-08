Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи основные работы на оползневых участках планируют закончить до конца года

Общество
08.11.2022 21:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-osnovnye-raboty-na-opolznevyh-uchastkah-planiruyut-zakonchit-do-kontsa-goda
Видео канала «Кубань 24»

На трех участках Сухумского шоссе рабочие возводят подпорные стены и водоотводящие лотки.

В Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы на оползневых участках Хостинского района. Кроме того, придется перенести сети газо- и водоснабжения. Только после этого дорожники приступят к укладке асфальта и установят ограждения. Основные работы планируется завершить до конца года.

Читайте также: на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  3. В МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях