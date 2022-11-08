В Сочи основные работы на оползневых участках планируют закончить до конца года
Общество
08.11.2022 21:27
На трех участках Сухумского шоссе рабочие возводят подпорные стены и водоотводящие лотки.
В Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы на оползневых участках Хостинского района. Кроме того, придется перенести сети газо- и водоснабжения. Только после этого дорожники приступят к укладке асфальта и установят ограждения. Основные работы планируется завершить до конца года.
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