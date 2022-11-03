В Сочи приступили к финальному этапу ремонта пешеходного моста в районе Центрального рынка
Общество
03.11.2022 09:40
Этот мост через главную реку города-курорта закрыли на реконструкцию весной.
Сейчас подрядчик готовит доски для укладки деревянного настила. Также завершаются работы по покраске металлических конструкций, строители приводят в порядок бетонные основания.
Читайте также: в Мостовском районе с 1 декабря на год введут реверс для ремонта моста через реку Фарс.
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