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В Сочи приступили к финальному этапу ремонта пешеходного моста в районе Центрального рынка

Общество
03.11.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pristupili-k-finalnomu-etapu-remonta-peshehodnogo-mosta-v-rajone-tsentralnogo-rynka
Видео канала «Кубань 24»

Этот мост через главную реку города-курорта закрыли на реконструкцию весной.

Сейчас подрядчик готовит доски для укладки деревянного настила. Также завершаются работы по покраске металлических конструкций, строители приводят в порядок бетонные основания.

Читайте также: в Мостовском районе с 1 декабря на год введут реверс для ремонта моста через реку Фарс.

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