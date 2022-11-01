В Мостовском районе с 1 декабря на год введут реверс для ремонта моста через реку Фарс
Реверсивное движение на год введут на временной объездной дороге и временной переправе на участке км 72+711 ФАД Р-217 «Кавказ».
Это необходимо для проведения работ по реконструкции моста через реку Фарс. Изменения вступят в силу с 1 декабря.
Госконтракт на ремонт моста заключили в начале осени. В настоящее время движение по нему осуществляется с ограничениями по весу и только по одной полосе, в реверсивном режиме. Состояние моста эксперты оценивают как предаварийное. До начала реконструкции установят временный мост.
В рамках реконструкции моста планируется обустроить новые береговые и промежуточные опоры и заменить пролеты. Кроме того, планируют рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки. Также в планах обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения. Завершить работы и запустить движение в штатном режиме рассчитывают до декабря 2023 года.
Со временной схемой движения на участке можно ознакомиться на сайте, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Читайте также: в Сочи завершили ремонт дороги в районе Головинки, где осенью прошлого года сошел оползень.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
- Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя