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В Мостовском районе с 1 декабря на год введут реверс для ремонта моста через реку Фарс

Общество
01.11.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-s-1-dekabrya-na-god-vvedut-revers-dlya-remonta-mosta-cherez-reku-fars
В Мостовском районе с 1 декабря на год введут реверс для ремонта моста через реку Фарс
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Реверсивное движение на год введут на временной объездной дороге и временной переправе на участке км 72+711 ФАД Р-217 «Кавказ».

Это необходимо для проведения работ по реконструкции моста через реку Фарс. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Госконтракт на ремонт моста заключили в начале осени. В настоящее время движение по нему осуществляется с ограничениями по весу и только по одной полосе, в реверсивном режиме. Состояние моста эксперты оценивают как предаварийное. До начала реконструкции установят временный мост.

В рамках реконструкции моста планируется обустроить новые береговые и промежуточные опоры и заменить пролеты. Кроме того, планируют рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки. Также в планах обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения. Завершить работы и запустить движение в штатном режиме рассчитывают до декабря 2023 года.

Со временной схемой движения на участке можно ознакомиться на сайте, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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