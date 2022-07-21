В Сочи приезжий в неадекватном состоянии разбил стекла двух машин на парковке отеля
Происшествия
21.07.2022 12:57
Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам Росгвардии из гостиницы на улице Черноморской в Сочи.
Прибыв на место, росгвардейцы узнали от охранника отеля, что мужчина разбил боковые стекла припаркованных Volvo и Nissan и травмировал руку. По словам охранника, нарушитель находился в неадекватном состоянии.
Мужчину, 27-летнего приезжего из Иваново, задержали. Росгвардейцы оказали ему первую помощь и передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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