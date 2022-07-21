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В Краснодаре на улице рецидивист обозвал прохожего хулиганом и отобрал телефон

Происшествия
21.07.2022 12:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-retsidivist-obozval-prohozhego-huliganom-i-otobral-telefon
В Краснодаре на улице рецидивист обозвал прохожего хулиганом и отобрал телефон
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С сообщением о грабеже в полицию Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что накануне он направлялся в больницу на обследование, но заблудился во дворах многоэтажек улице Красных Партизан.

Там к нему подошел неизвестный мужчина и предъявил претензии, назвав местным хулиганом. После этого отобрал у потерпевшего телефон и скрылся, игнорируя требования вернуть имущество.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 29-летний местный житель. Мужчину задержали в его временном жилье. Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что телефон оставил для личного использования. Гаджет изъяли и вернули законному владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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