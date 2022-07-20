В Тихорецке 18-летний парень на улице напал на инвалида и отобрал золотой перстень

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о грабеже в полицию Тихорецка обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на улице Ленинградской на ее сына-инвалида напал неизвестный молодой человек.

Под угрозой применения насилия парень отнял у потерпевшего золотой перстень стоимостью 17 тыс. рублей.

Сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого около парка имени Жукова на улице Октябрьской. Злоумышленника, 18-летнего местного жителя, доставили в отделение полиции.

Выяснилось, что перстень он уже сдал в ломбард, а деньги потратил. На молодого человека завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до семи лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае местный житель отобрал телефон у девочки с церебральным параличом.