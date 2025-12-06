В Сочи приезжий украл из ларька 5 коробок чурчхелы, поел сам и раздал друзьям

За кражу чурчхелы и наличных из кассы торговой точки 55-летнему приезжему грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, злоумышленник ночью вскрыл жалюзи одного из ларьков в городе-курорте. Проникнув в помещение, мужчина похитил пять коробок чурчхелы на 41 тыс. рублей и 3 тыс. рублей из кассы.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Злоумышленника задержали. В ходе беседы с полицейскими он пояснил, что часть похищенной чурчхелы раздал знакомым в качестве сувениров, остальное съел сам, а похищенные деньги потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

