В Сочи приезжий угрожал женщине из-за царапины на машине от мяча ее сына

Конфликт между соседями произошел во дворе одного из многоквартирных домов города-курорта.

Местная жительница рассказала в соцсетях, что около недели назад ее 7-летний сын случайно попал футбольным мячом по иномарке, принадлежащей приезжему. По ее словам, тогда мужчина сильно накричал на ее мальчика. Через неделю ребенок вышел во двор и снова встретил приезжего. Мужчина опять начал ругать мальчика.

Мать спустилась во двор, чтобы урегулировать конфликт. По словам приезжего, от удара футбольным мячом на его автомобиле осталась царапина. Женщина попросила его показать повреждение. После этого приезжий начал агрессивно общаться, используя нецензурные слова. Он угрожал «урыть» соседку, а потом выхватил из ее рук телефон.

В соцсетях сообщалось, что глава семьи, которой угрожает приезжий, сейчас участвует в специальной военной операции и не может заступиться за родных. Информацией о конфликте заинтересовались правоохранительные органы.

«Сотрудниками отдела полиции Центрального района Сочи по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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