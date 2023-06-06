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В Сочи приезжий бизнесмен пойдет под суд за аферу с утилизацией мусора на 1,8 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-priezzhij-biznesmen-pojdet-pod-sud-za-aferu-s-utilizatsiej-musora-na-1-8-mln-rublej
В Сочи приезжий бизнесмен пойдет под суд за аферу с утилизацией мусора на 1,8 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 32-летнему приезжему из Ставропольского края грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, в 2022 году индивидуальный предприниматель заключил муниципальный контракт с администрацией Хостинского района Сочи на оказание услуг по сбору мусора, вывозу и утилизации на полигоне. Работы в полном объеме мужчина не выполнил, в акты о выполнении внес ложные сведения и на основании этих документов получил деньги, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ущерб администрации Хостинского района составил порядка 1,8 млн. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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