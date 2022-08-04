В Сочи прибыли первые пассажиры комбинированных рейсов
Общество
04.08.2022 16:54
В аэропорт Сочи 4 августа прибыли первые пассажиры, оформившие билеты на комбинированную перевозку. После самолета туристы сразу пересели на «Ласточку», чтобы отправиться в Краснодар, Анапу и другие курорты Черноморского побережья.
Новая схема работает в рамках проекта комбинированных перевозок. С ее помощью туристы тратят меньше времени на подбор стыковок между рейсами самолетов и поездов.
Сейчас в одном заказе можно купить билет на перелет от Москвы до Сочи и билет на «Ласточку». Специалисты прорабатывают и иные маршруты.
Билет на комбинированную перевозку можно приобрести на сайте «Аэрофлота» в разделе «Дополнительные услуги», сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристы могут оформить комбинированный авиа- и ж/д билет через Сочи в Краснодар и Анапу.
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