Туристы могут оформить комбинированный авиа- и ж/д билет через Сочи в Краснодар и Анапу

Фото пресс-службы администрации Сочи

Крупный авиаперевозчик запустил дополнительную услугу.

Путешественникам предлагают одновременно с перелетом до Сочи оформлять и проезд на электричке или поезде непосредственно к месту отдыха.

Для удобства пассажиров установлен трехчасовой промежуток между прибытием самолета и отправлением железнодорожного рейса. Будет время забрать багаж и дойти до станции «Аэропорт Сочи». «Ласточки» теперь курсируют до нее, их количество увеличено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Ласточка» в Анапу с 1 августа будет отправляться от аэропорта Сочи.