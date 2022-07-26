Туристы могут оформить комбинированный авиа- и ж/д билет через Сочи в Краснодар и Анапу
Общество
26.07.2022 21:22
Крупный авиаперевозчик запустил дополнительную услугу.
Путешественникам предлагают одновременно с перелетом до Сочи оформлять и проезд на электричке или поезде непосредственно к месту отдыха.
Для удобства пассажиров установлен трехчасовой промежуток между прибытием самолета и отправлением железнодорожного рейса. Будет время забрать багаж и дойти до станции «Аэропорт Сочи». «Ласточки» теперь курсируют до нее, их количество увеличено.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Ласточка» в Анапу с 1 августа будет отправляться от аэропорта Сочи.
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