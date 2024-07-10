В Сочи при заправке взорвался газовый баллон

Инцидент произошел вечером 10 июля в Лазаревском районе города-курорта.

Газовый баллон взорвался во время заправки в автомобиле BMW. Водитель, который заправлял баллоны не доставая их из багажника, получил легкие травмы.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия и примут законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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