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Газовоз с баллонами загорелся по дороге в Гуамку в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazovoz-s-ballonami-zagorelsya-po-doroge-v-guamku-v-apsheronskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/apsmiru

Сообщение о возгорании грузовика в станице Ширвановской на повороте к хутору Гуамка поступило диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона 2 июля в 8:55.

Пожарные в 9:11 прибыли на место и установили, что горит газовоз, перевозивший бытовые баллоны с газом.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Движение на трассе перекрыли. На месте работают 17 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы пожара сообщили в соцсетях о том, что во время пожара баллоны начали взрываться, куски металла разлетались в разные стороны.

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