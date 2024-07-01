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Строительные вагончики загорелись на площади 150 кв. метров в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelnye-vagonchiki-zagorelis-na-ploshhadi-150-kv-metrov-v-krasnodare
Строительные вагончики загорелись на площади 150 кв. метров в Краснодаре
Фото t.me/tipichkras

Сообщение о пожаре на улице Ветеранов поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 1 июля в 17:06.

Пожарные прибыли на место в 17:16 и установили, что горят строительные вагончики. Площадь пожара составляет 150 кв. м.

Информация о пожаре уточняется. В ликвидации возгорания участвуют 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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