Строительные вагончики загорелись на площади 150 кв. метров в Краснодаре
Происшествия
01.07.2024 18:00
Сообщение о пожаре на улице Ветеранов поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 1 июля в 17:06.
Пожарные прибыли на место в 17:16 и установили, что горят строительные вагончики. Площадь пожара составляет 150 кв. м.
Информация о пожаре уточняется. В ликвидации возгорания участвуют 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: почти 5 часов тушили крупный пожар на складе прессованной бумаги в Краснодаре.