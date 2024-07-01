Почти 5 часов тушили крупный пожар на складе прессованной бумаги в Краснодаре

Возгорание случилось поздно вечером 30 июня на территории коммерческого объекта на Ростовском шоссе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 23:08. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что на складе загорелись прессованная бумага и вагончик на площади 200 кв. метров.

В 0:18 возгорание локализовали. Полностью ликвидировать последствия пожара на складе удалось к 4:00. С огнем на месте боролись 22 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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