Аккумулятор страйкбольной амуниции стал причиной пожара в многоэтажке Краснодара

Пожар произошел 27 июня в 11:32 в многоквартирной доме на улице Аксайской в краевой столице.

МЧС 28 июня сообщило о том, что дознаватели установили причину пожара. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в результате превышения установленных сроков эксплуатации аккумуляторной батареи страйкбольной амуниции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям напоминают о том, что эксплуатацию электроприборов необходимо проводить в строгом соблюдении с требованием инструкций. Сотрудники МЧС рекомендуют не оставлять без внимания включенные электроприборы и следить за состоянием электроприборов и проводки в своем жилье.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Аксайской, 40/3 поступило 27 июня в 11:32. Пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира семиэтажного мансардного дома. В 12:08 пожар ликвидировали, его площадь составила 10 кв. м. Из дома эвакуировали 10 жильцов. Пострадавших при пожаре нет.