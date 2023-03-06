В Сочи при строительстве соцобъектов будут планировать места для прогулок

С 7 марта в Сочи вступят в силу новые требования к формированию участков под социальное строительство.

Согласно документу, максимальный процент застройки участка под соцобъект не должен превышать 65%.

«При формировании земельных участков под строительство школы, детского сада, спортивного объекта или учреждения здравоохранения площадь участка увеличена по отношению к проектируемому зданию. Это также необходимо, чтобы обеспечить больше свободного места для организации мест для прогулок и пространств для занятий спортом», — сказал глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.

Кроме того, изменятся нормы расчета обеспеченности образовательными организациями на 1 тыс. человек исходя из числа жителей определенного возраста. До сих пор этот норматив рассчитывали на 1 тыс. населения без учета возрастного состава, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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