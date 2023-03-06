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Реконструкцию трассы Дагомыс — Солохаул планируют в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-trassy-dagomys-solohaul-planiruyut-v-sochi
Реконструкцию трассы Дагомыс — Солохаул планируют в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский на сходе жителей населенного пункта, на котором представили концепцию развития территории округа.

Разработчики генплана Сочи запланировали строительство и ремонт ряда соцобъектов в Солохаульском сельском округе.

Уточняется, что проект не предусматривает реновацию и снос существующих объектов. Концепция направлена на улучшение социальной инфраструктуры и создание комфортной городской среды. Функциональное зонирование устанавливается в соответствии с существующей застройкой. Разработчики нового генплана Сочи предлагают построить сельский ДК с библиотекой и детсад №80 в Харцизе Втором, ДК в Солохауле и плоскостных спортобъектов во всех четырех населенных пунктах округа. Также запланировали реконструкцию центральной автодороги Дагомыс — Солохаул, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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