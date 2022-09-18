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В Сочи при столкновении грузового фургона и фуры пострадал один из водителей

Происшествия
18.09.2022 12:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pri-stolknovenii-gruzovogo-furgona-i-fury-postradal-odin-iz-voditelej
В Сочи при столкновении грузового фургона и фуры пострадал один из водителей
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 17 сентября в 16:00 на автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Чемитоквадже.

По предварительным данным, водитель грузового фургона FIAT выехал на встречную полосу и столкнулся большегрузом Mercedes.

В результате ДТП 37-летний водитель FIAT получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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