В Сочи при столкновении грузового фургона и фуры пострадал один из водителей
Происшествия
18.09.2022 12:33
Авария произошла 17 сентября в 16:00 на автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Чемитоквадже.
По предварительным данным, водитель грузового фургона FIAT выехал на встречную полосу и столкнулся большегрузом Mercedes.
В результате ДТП 37-летний водитель FIAT получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
Читайте также: в Краснодарском крае после ДТП загорелись две иномарки, погибли три человека.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса
- Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
- В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева