Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи при столкновении двух внедорожников пострадали водитель и пассажир

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pri-stolknovenii-dvuh-vnedorozhnikov-postradali-voditel-i-passazhir
В Сочи при столкновении двух внедорожников пострадали водитель и пассажир
Фото t.me/mvd_sirius

Авария с участием двух иномарок произошла 4 февраля около 8:00 на улице Каспийской в Сириусе.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Ford Explorer, за рулем которого был 22-летний мужчина, и Mitsubishi Outlander, которым управлял 60-летний водитель. В результате ДТП в Mitsubishi пострадали водитель и его 47-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки погиб в массовом ДТП в Мостовском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях