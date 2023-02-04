В Сочи при столкновении двух внедорожников пострадали водитель и пассажир

Авария с участием двух иномарок произошла 4 февраля около 8:00 на улице Каспийской в Сириусе.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Ford Explorer, за рулем которого был 22-летний мужчина, и Mitsubishi Outlander, которым управлял 60-летний водитель. В результате ДТП в Mitsubishi пострадали водитель и его 47-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

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