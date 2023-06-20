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В Сочи при пожаре в жилом гараже погиб человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pri-pozhare-v-zhilom-garazhe-pogib-chelovek
В Сочи при пожаре в жилом гараже погиб человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в жилом гараже на улице Санаторной в Центральном районе курорта поступило пожарным 20 июня в 22:59.

По прибытии спасатели потушили возгорание буквально за 5 минут. Однако один человек погиб. Площадь пожара составила 4 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

К ликвидации пожара привлекали 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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