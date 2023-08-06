В Сочи при пожаре в ангаре пострадал сотрудник предприятия

Пожар в ангаре на улице Эстонской в селе Эстосадок произошел утром 6 августа.

При пожаре пострадал сотрудник предприятия. Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку.

Пострадавшего доставили городскую больницу №3 Сочи. Ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ангаре ликвидировали в 11:40. Огонь уничтожил 20 кв. м.