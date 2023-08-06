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В Сочи при пожаре в ангаре пострадал сотрудник предприятия

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pri-pozhare-v-angare-postradal-sotrudnik-predpriyatiya
В Сочи при пожаре в ангаре пострадал сотрудник предприятия
Фото t.me/chp_sochi

Пожар в ангаре на улице Эстонской в селе Эстосадок  произошел утром 6 августа.

При пожаре пострадал сотрудник предприятия. Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку.

Пострадавшего доставили городскую больницу №3 Сочи. Ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ангаре ликвидировали в 11:40. Огонь уничтожил 20 кв. м.

 

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