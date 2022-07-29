В Сочи презентуют самый большой в мире портрет Ван Гога

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие организуют вечером 29 июля на курорте «Роза Хутор». На рекорд замахнулись 11 художников из разных городов, они работают в различных техниках.

Портрет Ван Гога еще не закончен, на него уйдет полтонны краски. В итоге он займет 1,6 тыс. кв. м на террасе фудкорта.

Это событие приурочили ко дню памяти нидерландского художника, который проводят 29 июля — в дату его смерти.

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