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В Сочи презентуют самый большой в мире портрет Ван Гога

Культура
29.07.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-prezentuyut-samyj-bolshoj-v-mire-portret-van-goga
Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие организуют вечером 29 июля на курорте «Роза Хутор». На рекорд замахнулись 11 художников из разных городов, они работают в различных техниках.

Портрет Ван Гога еще не закончен, на него уйдет полтонны краски. В итоге он займет 1,6 тыс. кв. м на террасе фудкорта.

Это событие приурочили ко дню памяти нидерландского художника, который проводят 29 июля — в дату его смерти.

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