В Сочи презентуют самый большой в мире портрет Ван Гога
Культура
29.07.2022 15:01
Мероприятие организуют вечером 29 июля на курорте «Роза Хутор». На рекорд замахнулись 11 художников из разных городов, они работают в различных техниках.
Портрет Ван Гога еще не закончен, на него уйдет полтонны краски. В итоге он займет 1,6 тыс. кв. м на террасе фудкорта.
Это событие приурочили ко дню памяти нидерландского художника, который проводят 29 июля — в дату его смерти.
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