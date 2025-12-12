В Сочи превратившую дом в пятиэтажку для туристов женщину обязали снести 2 этажа

Жительница Лазаревского района самовольно надстроила два этажа к своему трехэтажному дому, а чердак переоборудовала в жилую мансарду для сдачи в аренду отдыхающим.

При этом участок, на котором находится дом 45-летней женщины, предназначен для индивидуального жилищного строительства. На нем можно строить дома не выше трех этажей. Лазаревский районный суд остановил демонтировать два лишних этажа.

Исполнение судебного решения контролировали сотрудники спецотделения судебных приставов по Краснодарскому краю. Нарушительница требования не исполнила.

Женщину ограничили в праве выезда из страны, взыскали исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей и восемь раз привлекли к административной ответственности за неисполнение требований. Общая сумма штрафов составила 15 тыс. рублей.

Оплатив штрафы, женщина демонтировала лишние этажи и вернула чердак в первоначальное состояние. Экспертиза подтвердила, что теперь дом соответствует всем нормативам, сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

