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В Сочи представили новую модель автомобиля Lada

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-predstavili-novuyu-model-avtomobilya-lada
В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
Фото Максима Кадакова

Новый кроссовер от Lada — X-Cross 5 впервые представили на дилерской конференции «АвтоВАЗа» в городе-курорте.

«Легко догадаться, что Lada X-Cross 5 — это FAW Bestune T77. Да это и не было секретом. Решетка радиатора осталась прежней, но на ней появилась огромная ладья в овале», — написал в Telegram главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он уточнил, что новые кроссоверы Lada планируют начать собирать в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan через два месяца. Начнут с метода крупноузловой сборки.

По словам Кадакова, технические характеристики у Lada X-Cross 5 будут такими же, как и у FAW Bestune T77 — мощность двигателя 160 л.с., передний привод, коробки переключения передач: 7-ступенчатая автоматическая или 6-ступенчатая механическая.

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