Первая партия «Москвичей» новой модели появилась в автосалонах Краснодара
Общество
28.02.2023 17:36
Стартовая цена модели «Москвич 3» — от 1,97 млн рублей. Первая партия кроссоверов прибыла в краевой центр около недели назад.
Сейчас дилеры предлагают автомобили с бензиновыми двигателями, автоматической и механической коробкой. В ближайшее время ожидают поставки электроверсии кроссовера. Машины уже можно протестировать в дилерских центрах, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее завод «Москвич» отправил первую партию автомобилей в Краснодар.
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