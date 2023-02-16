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Завод «Москвич» отправил первую партию автомобилей в Краснодар

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavod-moskvich-otpravil-pervuyu-partiyu-avtomobilej-v-krasnodar
Завод «Москвич» отправил первую партию автомобилей в Краснодар
Фото завода "Москвич"

Московский завод «Москвич» начал отгрузку автомобилей в дилерские центры в регионах страны.

Модели «Москвич 3» и «Москвич 3Е» отправили в Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кемерово, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу, Набережные Челны и Ижевск, сообщил завод «Москвич» в соцсетях.

Наличие автомобилей «Москвич» в Краснодаре и дату их поступления можно уточнить у дилеров.

Читайте также: «Яндекс» закупит 3 тыс. автомобилей «Москвич» для такси и каршеринга. Соответствующее соглашение с графиком поставок на 2023 год подписали автозавод «Москвич» и компания «Яндекс».

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