В Сочи последствия оползня возле дома на улице Макаренко ликвидируют в апреле

Оползневый процесс активизировался в горной местности после обильных осадков в результате переувлажнения грунта.

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий оползня на улице Макаренко, 8Б/8 в Центральном районе города-курорта близятся к завершению.

Завершить работы планируют в апреле текущего года. Специалисты принимают все меры для обеспечения безопасности жителей, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2023 года рядом с многоквартирным домом на улице Макаренко обрушилась подпорная стена. Несколько бетонных блоков рухнули на дорогу, где была стоянка для машин. Работы планировали завершить к концу 2023 года. Однако на этом склоне постоянно происходит подвижка грунта, его начали укреплять еще в 2021 году.

Работы растянулись на несколько этапов и корректировались из-за продолжающейся подвижки грунта. На объекте установили 21-метровые сваи с большим диаметром. В феврале этого года сообщалось о том, что подпорные сооружения на улице Макаренко в Сочи планируют достроить к маю.

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