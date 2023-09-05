Две подпорные стены установили на улице Макаренко в Сочи

На курорте завершают аварийно-восстановительные работы в Центральном районе на улице Макаренко, где в мае сошел оползень.

Для обеспечения полной безопасности расположенных ниже по улице многоквартирных домов установили две опорные стены протяженностью около 40 м.

«Локально ввели режим ЧС, подвели подъездную дорогу для спецтехники. Жители всегда на связи с подрядчиками, решают все вопросы. В итоге инженерную защиту сдаем с опережением графика на два месяца», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Следующий шаг — монтаж системы ливнеотведения для конструкций, затем территорию приведут в порядок и сдадут. Работы завершат до конца 2023 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи рядом с многоквартирным домом обрушилась подпорная стена.