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В Сочи после схода селя на время перекрыли дорогу к селу Красная воля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-shoda-selya-na-vremya-perekryli-dorogu-k-selu-krasnaya-volya
В Сочи после схода селя на время перекрыли дорогу к селу Красная воля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Накануне в Адлерском районе на дорогу местного значения в 800 м от села Красная воля сошло 280 куб. м грязекаменной массы.

Из-за схода селя движение автомобилей на этом участке дороги временно перекрыли. С утра 22 февраля движение организовали в реверсивном режиме.

Работы по расчистке проезжей части около Красной воли завершили. На месте работали семь человек и две единицы техники.

Кроме того, в Хостинском районе на автодорогу к селу Калиновое озеро обвалилось 20 куб. м грунта. На этом участке организовали реверсивное движение автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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