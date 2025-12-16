В Сочи после ремонта возобновили движение на пересечении улиц Гагарина и Егорова

В центре Сочи завершили капитальный ремонт автодороги, разрушенной оползнем. Движение на участке пересечения улиц Гагарина и Егорова возобновили 16 декабря.

Комплексную работу по восстановлению проезжей части начали летом. Из бюджета города на ремонт было выделено около 52 млн рублей. Рабочие укрепили основание трассы, заменили дорожное покрытие.

Маршруты № 18 и № 92 с 18 декабря начнут ездить по прежней схеме движения, действовавшей до начала ремонта, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Читайте также: на трассе Джубга — Сочи возвели новые подпорные стены на оползневом участке трассы А-147 в Дагомысе. Специалисты отметили, что этот участок отличается сложными геологическими условиями и постоянно растущей антропогенной нагрузкой на местность и дорогу.

Подпишись, здесь всегда интересно.