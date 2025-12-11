На трассе Джубга — Сочи возвели новые подпорные стены на оползневом участке

В Дагомысе завершили ремонт на оползневом участке трассы А-147. Федеральные дорожники возвели две новые подпорные стены и отремонтировали одну существующую.

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» построили две подпорные стены длиной 51,97 и 66,6 м. Для этого забурили 98 свай диаметром от 1020 мм до 1220 мм и длиной от 14 до 18 м. Дополнительно стены связали 64 анкерами. Сооружения также снабжены системами водоотвода.

На существующей стене установили облицовочную панель с армирующей сеткой. Сделали дренажные отверстия. Кроме того, дорожники восстановили укрепленные обочины, водоотводные лотки. Заменили бортовые камни и барьерное ограждение.

На всем участке установили новые делиниаторы, нанесли разметку.

«Северный склон Мамайского перевала испытывает постоянные нагрузки, вызванные сверхнормативным трафиком в этом районе и постоянно растущей застройкой по обе стороны федеральной трассы», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В учреждении уточнили, что из-за сложных геологических условий и постоянно растущей антропогенной нагрузки на местность и дорогу на трассе А-147 необходимо возводить новые подпорные стены. Сейчас их на трассе уже 1,5 тыс. Только на 168-м километре, в Дагомысе, за три последних года возвели четыре новые подпорные стены.

