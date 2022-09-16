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В Сочи после ремонта открыли Эколого-биологический центр имени Сергея Соколова

Общество
16.09.2022 09:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-remonta-otkryli-ekologo-biologicheskij-tsentr-imeni-sergeya-sokolova
Видео канала «Кубань 24»

К началу учебного года отремонтировали фасад и кровлю, обновили учебную базу учреждения. Работы провели с учетом рельефа территории с перепадом высот — укрепили оползневые участки и подпорную стену.

Ремонт выполнили в рамках Года экологии, который объявлен в Сочи в 2022 году.

«Наша главная задача, чтобы не только взрослые, но и дети, наши юные сочинцы — порядка 1 тыс. человек с 5 до 17 лет — могли заниматься экологическими вопросами нашего города», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В Центре с детьми и подростками проводят занятия по экологическому воспитанию. Здесь школьникам прививают любовь и бережное отношение к богатой природе города-курорта.

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