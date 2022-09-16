В Сочи после ремонта открыли Эколого-биологический центр имени Сергея Соколова
Общество
16.09.2022 09:33
К началу учебного года отремонтировали фасад и кровлю, обновили учебную базу учреждения. Работы провели с учетом рельефа территории с перепадом высот — укрепили оползневые участки и подпорную стену.
Ремонт выполнили в рамках Года экологии, который объявлен в Сочи в 2022 году.
«Наша главная задача, чтобы не только взрослые, но и дети, наши юные сочинцы — порядка 1 тыс. человек с 5 до 17 лет — могли заниматься экологическими вопросами нашего города», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
В Центре с детьми и подростками проводят занятия по экологическому воспитанию. Здесь школьникам прививают любовь и бережное отношение к богатой природе города-курорта.
Читайте также: семь кубанских школьников стали финалистами конференции «Юные Техники и Изобретатели».
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
- В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
- В Сириусе суд прекратил аренду участка площадью 3,4 га на границе с Абхазией
- Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц