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Семь кубанских школьников стали финалистами конференции «Юные Техники и Изобретатели»

Общество
12.09.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-kubanskih-shkolnikov-stali-finalistami-konferentsii-yunye-tehniki-i-izobretateli
Семь кубанских школьников стали финалистами конференции «Юные Техники и Изобретатели»
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 12 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. На конференции представили школьные работы в области экономики и соцсферы.

«Семеро талантливых школьников из Краснодарского края стали финалистами IX Всероссийской Конференции «Юные Техники и Изобретатели», — написала Минькова в Telegram.

Среди финалистов: краснодарцы Илья Бельский и Владислав Чубинский, новороссийцы Алексей Чернов и Владислав Должиков, ейчане Илья Третьяков и Георгий Арзуманов, а также Егор Давыденко из Геленджика.

Финалисты конференции получили призы и дипломы в стенах Госдумы.

Читайте также: в Краснодаре прошел финал регионального чемпионата по финграмотности среди школьников.

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