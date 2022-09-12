Семь кубанских школьников стали финалистами конференции «Юные Техники и Изобретатели»

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Об этом 12 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. На конференции представили школьные работы в области экономики и соцсферы.

«Семеро талантливых школьников из Краснодарского края стали финалистами IX Всероссийской Конференции «Юные Техники и Изобретатели», — написала Минькова в Telegram.

Среди финалистов: краснодарцы Илья Бельский и Владислав Чубинский, новороссийцы Алексей Чернов и Владислав Должиков, ейчане Илья Третьяков и Георгий Арзуманов, а также Егор Давыденко из Геленджика.

Финалисты конференции получили призы и дипломы в стенах Госдумы.

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