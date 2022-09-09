В Краснодаре прошел финал регионального чемпионата по финграмотности среди школьников

Видео канала «Кубань 24»

На базе филиала экономического университета имени Плеханова встретились команды-финалисты.

Им заранее рассылали задания — это кейсы финансовых боев. В день соревнования они публично защищали свои решения в дебатах и интеллектуальных турнирах. Цель соревнования — вырастить профессионалов в экономической сфере.

«Подготовить высококлассными ответственными кадрами в финансовую систему. Что такое финансовая система — это кровеносная система всей экономики, а экономика — это все, что нас окружает», — сказал исполняющий обязанности министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

В финале чемпионата по финансовой грамотности первое место заняла команда учащихся Калининского района. Победители получили дипломы и подарки.