В Краснодаре прошел финал регионального чемпионата по финграмотности среди школьников
Общество
09.09.2022 18:09
На базе филиала экономического университета имени Плеханова встретились команды-финалисты.
Им заранее рассылали задания — это кейсы финансовых боев. В день соревнования они публично защищали свои решения в дебатах и интеллектуальных турнирах. Цель соревнования — вырастить профессионалов в экономической сфере.
«Подготовить высококлассными ответственными кадрами в финансовую систему. Что такое финансовая система — это кровеносная система всей экономики, а экономика — это все, что нас окружает», — сказал исполняющий обязанности министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.
В финале чемпионата по финансовой грамотности первое место заняла команда учащихся Калининского района. Победители получили дипломы и подарки.
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