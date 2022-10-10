В Сочи после ливня затопило торговый центр

Видео t.me/soch01

Прогнозы синоптиков оправдались, и 9 октября в курортном городе прошел дождь. В некоторых районах подтопило дороги, а в Центральном — пострадал торговый центр.

Короткий ролик опубликовали горожане в социальных сетях.

Судя по видео, в торговом центре на улице Навагинской затопило первый этаж. Стекающая по лестницам вода создала эффект водопада. Ущерб объекту от последствий непогоды пока неизвестен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 октября местами в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.