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В Сочи после ливня затопило торговый центр

Происшествия
10.10.2022 09:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-livnya-zatopilo-torgovyj-tsentr
Видео t.me/soch01

Прогнозы синоптиков оправдались, и 9 октября в курортном городе прошел дождь. В некоторых районах подтопило дороги, а в Центральном — пострадал торговый центр.

Короткий ролик опубликовали горожане в социальных сетях.

Судя по видео, в торговом центре на улице Навагинской затопило первый этаж. Стекающая по лестницам вода создала эффект водопада. Ущерб объекту от последствий непогоды пока неизвестен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 октября местами в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

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