В Сочи после ливня затопило торговый центр
Происшествия
10.10.2022 09:41
Прогнозы синоптиков оправдались, и 9 октября в курортном городе прошел дождь. В некоторых районах подтопило дороги, а в Центральном — пострадал торговый центр.
Короткий ролик опубликовали горожане в социальных сетях.
Судя по видео, в торговом центре на улице Навагинской затопило первый этаж. Стекающая по лестницам вода создала эффект водопада. Ущерб объекту от последствий непогоды пока неизвестен.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 октября местами в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.
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