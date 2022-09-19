В Сочи после ливня подтопило дороги

В Сочи после ливня подтопило дороги

Сильный дождь начался на курорте утром 19 сентября. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что после ливня подтопило дороги в селе Веселом. Из-за больших луж проезд автомобилей и общественного транспорта немного затруднен. Также подтопило дорогу в сторону Красной Поляны.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди в Сочи ожидаются до 21 сентября. Также существует опасность формирования смерчей над Черным морем.

В связи с непогодой жителей и гостей Сочи попросили временно воздержаться от отдыха у воды и не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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