Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи после ливня подтопило дороги

Происшествия
19.09.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-livnya-podtopilo-dorogi
В Сочи после ливня подтопило дороги
В Сочи после ливня подтопило дороги

Сильный дождь начался на курорте утром 19 сентября. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что после ливня подтопило дороги в селе Веселом. Из-за больших луж проезд автомобилей и общественного транспорта немного затруднен. Также подтопило дорогу в сторону Красной Поляны.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди в Сочи ожидаются до 21 сентября. Также существует опасность формирования смерчей над Черным морем.

В связи с непогодой жителей и гостей Сочи попросили временно воздержаться от отдыха у воды и не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Читайте также: в Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
  2. В Краснодарском крае после ДТП загорелись две иномарки, погибли три человека
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Краснодаре ищут мужчину, который втирался в доверие к 11-летней девочке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях