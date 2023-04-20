В Сочи после капремонта открыли старинный железнодорожный тоннель в Мацесте

Тоннель № 7 на перегоне Сочи — Мацеста, построенный в 1913 году, закрыли с 1 февраля для проведения капитального ремонта. За почти 110 лет его свод ни разу не ремонтировали, а только обновляли путь.

При строительстве тоннеля в Мацесте использовали пористый камень местных пород. Спустя годы он перестал защищать сооружение от протечек. Во время капремонта в тоннеле сначала просверлили более 3,7 тыс. отверстий глубиной 1,5 м, в которые закачали цементный раствор. Затем в сооружении просверлили еще 7,5 тыс. отверстий, через которые подавался акрилатный гель. После застывания он обеспечил плотный гидроизоляционный слой, исключающий попадание воды.

Подрядчик работал в круглосуточном режиме, поэтому капремонт старинного тоннеля длиной более 1 км удалось завершить раньше запланированного срока, сообщает издание Gudok.

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