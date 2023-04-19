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Летом в Сочи запустят дополнительные «Ласточки»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/letom-v-sochi-zapustyat-dopolnitelnye-lastochki
Летом в Сочи запустят дополнительные «Ласточки»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов на совещании по подготовке к туристическому сезону. Он отметил, что в этот летний сезон число пригородных поездов на Черноморском побережье увеличат.

«Мы сейчас смотрим, как назначить дополнительные поезда «Ласточка» в сообщении Туапсе — Сочи — Имеретинский курорт для того, чтобы увеличить пропускную способность по Черноморскому побережью», — рассказал Пегов.

Он добавил, что специалисты «РЖД» изучают возможность ускорения поезда между Адлером и Розой Хутор с 40 до 30 минут и уже провели тестовые поездки.

Кроме того, прорабатывают вопрос с запуском поезда между Сочи и Гагрой. Ожидается, что из Гагр российские туристы смогут путешествовать по всей Абхазии, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: в новогодние праздники в Сочи «Ласточки» перевезли 211 тыс. пассажиров. Это на 27% больше, чем за первые восемь дней прошлого года.

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