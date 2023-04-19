Летом в Сочи запустят дополнительные «Ласточки»
Общество
19.04.2023 21:00
Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов на совещании по подготовке к туристическому сезону. Он отметил, что в этот летний сезон число пригородных поездов на Черноморском побережье увеличат.
«Мы сейчас смотрим, как назначить дополнительные поезда «Ласточка» в сообщении Туапсе — Сочи — Имеретинский курорт для того, чтобы увеличить пропускную способность по Черноморскому побережью», — рассказал Пегов.
Он добавил, что специалисты «РЖД» изучают возможность ускорения поезда между Адлером и Розой Хутор с 40 до 30 минут и уже провели тестовые поездки.
Кроме того, прорабатывают вопрос с запуском поезда между Сочи и Гагрой. Ожидается, что из Гагр российские туристы смогут путешествовать по всей Абхазии, сообщает «Интерфакс».
Читайте также: в новогодние праздники в Сочи «Ласточки» перевезли 211 тыс. пассажиров. Это на 27% больше, чем за первые восемь дней прошлого года.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Житель Краснодарского края зарезал 67-летнюю сестру ножницами и ушел гулять с собакой в лес
- На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
- Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
- Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей